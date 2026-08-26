Τροχαίο δυστύχημα στην ΕΟ Αθηνών-Λαμίας: Νεκρός 58χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, μοτοσικλέτα που κινούνταν στην Εθνική Οδό, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 58χρονος αναβάτης, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά ο 58χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.