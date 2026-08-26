MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινεί η Βικτώρια Δέλλα ανήμερα των γενεθλίων της Γωγώς Μαστροκώστα: “Χρόνια πολλά άγγελέ μου, θα σε αγαπάμε για πάντα”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα, την ημέρα των γενεθλίων της.

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τον Μάιο έπειτα από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα έκλεινε τα 56 και η κόρη της ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες τους από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».

Στην πρώτη φωτογραφία μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές στη θάλασσα, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται αγκαλιασμένες, μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα στο πλευρό τους.

Στην τελευταία η Βικτώρια Δέλλα και η Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, με τις δυο τους να έχουν πάρει την ίδια έκφραση.

Δείτε την ανάρτηση

Γωγώ Μαστροκώστα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Αυγερινός για την αποχώρησή του από το κόμμα Καρυστιανού: “Είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τουρνάς: Τέσσερις πυρκαγιές έκαψαν 200 χιλιάδες στρέμματα – Πότε “προσγειώνονται” τα νέα Καναντέρ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις –

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

5 “αθώες” τροφές που σου κλέβουν τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Λαύριο Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Τροχαίο στη λεωφόρο Φυλής: Συγκλονισμένη η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρετά την 17χρονη Ελευθερία