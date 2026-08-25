Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας λειτούργησε στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και με τη συνείδηση ότι ορισμένα ταξίδια δεν μετρούνται σε χιλιόμετρα αλλά σε μνήμες, προσευχές και δάκρυα, κορυφώθηκε η προσκυνηματική επίσκεψη της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στον αλησμόνητο Πόντο. Η πολυμελής προσκυνηματική αποστολή, η οποία επισκέφθηκε την ποντιακή γη από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό την πνευματική καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Στα χώματα όπου επί αιώνες άνθησε ένας από τους λαμπρότερους κλάδους της Ρωμηοσύνης, οι προσκυνητές περπάτησαν στα ίχνη των πατέρων, αναζήτησαν τα σημάδια μιας παρουσίας που ο χρόνος και ο ξεριζωμός δεν κατόρθωσαν να σβήσουν και ένωσαν το σήμερα με το χθες, τη Θεσσαλονίκη με τον Πόντο, τη μνήμη με την ελπίδα. Κορυφαία στιγμή υπήρξε η τέλεση Θείας Λειτουργίας για την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την Κυριακή 24 Αυγούστου 2026 στην ιστορική Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, στην αγκαλιά του όρους Μελά, εκεί όπου επί αιώνες χτυπά η καρδιά της πίστης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Στην πανηγυρική τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, εκπροσωπώντας την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο πλαισιούμενος από τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Αραβησσού κ. Κασσιανό και Ξανθουπολεως κ. Παΐσιο καθώς και κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολη εκφράζει προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη την υιική ευγνωμοσύνη της για την υψηλή τιμή της πατριαρχικής εκπροσωπήσεως και για την αδιάλειπτη μέριμνά Του για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Γένους.

Μέσα στη σιωπή των βράχων της Σουμελά, εκεί όπου για αιώνες αντηχούσαν οι ύμνοι προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η Θεία Λειτουργία απέκτησε έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Ήταν σαν να συναντήθηκαν για λίγο οι γενιές: εκείνοι που έφυγαν και εκείνοι που επέστρεψαν ως προσκυνητές,οι πρόσφυγες πρόγονοι και τα παιδιά και τα εγγόνια τους,η ιστορία και η ζωντανή μνήμη.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Βαρνάβας κατά την ομιλία του στο πέρας της Θείας Λειτουργίας τόνισε ότι το προσκύνημα στον Πόντο δεν υπήρξε απλώς μία μετάβαση σε τόπους ιστορικούς. Υπήρξε επιστροφή στις ρίζες. Στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, στα βουνά και στα μονοπάτια, στις πόλεις και στα χωριά που διατηρούν ακόμη τα ίχνη μιας μακραίωνης ρωμαίικης παρουσίας, οι προσκυνητές συνάντησαν τη μνήμη ενός κόσμου που μπορεί να ξεριζώθηκε από τη γη του, αλλά δεν ξεριζώθηκε ποτέ από την καρδιά του.

Και όταν μέσα στην Παναγία Σουμελά ακούστηκε και πάλι το «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», η μνήμη έγινε προσευχή και η συγκίνηση ευχαριστία. Γιατί ο Πόντος δεν είναι μόνο τόπος του παρελθόντος. Είναι μνήμη ζωντανή. Είναι πίστη. Είναι ρίζα. Και η Παναγία Σουμελά παραμένει η άσβεστη κανδήλα αυτής της μνήμης, που εξακολουθεί να φωτίζει τις γενιές των Ρωμηών όπου γης.

Αξίζει να τονισθεί ότι στην προσκυνηματική αποστολή συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας–Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι Κορδελιού–Ευόσμου Ελευθέριος Αλεξανδρίδης, Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά, καθώς και ο δήμαρχος Γόρτυνας Κρήτης Μιχάλης Κοκολάκης και ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης, μαζί με κληρικούς και πολυάριθμους προσκυνητές.

Ιδιαίτερη δε υπήρξε η συνάντηση με τον δήμαρχο Ματσούκας, Koray Koçhan, προς τον οποίο εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες για την υποδοχή, τη φιλοξενία και τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της προσκυνηματικής παρουσίας στην περιοχή.