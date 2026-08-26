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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κρυσταλλική αμφεταμίνη, MDMA και χασίς

Intime
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Σε συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Ασπροβάλτας, κατά τους οποίους συνέλαβαν, συνολικά, τρία άτομα, για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής αμφεταμίνης, MDMA, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των Α.Τ. Βόλβης και Καλλινδοίων, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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