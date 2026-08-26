Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κρυσταλλική αμφεταμίνη, MDMA και χασίς

Σε συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Ασπροβάλτας, κατά τους οποίους συνέλαβαν, συνολικά, τρία άτομα, για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής αμφεταμίνης, MDMA, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχημάτισαν σε βάρος τους αστυνομικοί των Α.Τ. Βόλβης και Καλλινδοίων, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.