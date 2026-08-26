Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – 17 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

– 119 άτομα και

– 40 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

– Διαπιστώθηκαν 17 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ και

– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.