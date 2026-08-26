Άννα Βίσση για Δημήτρη Κόκοτα: Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου

Άννα Βίσση και Δημήτρης Κόκοτας είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και μάλιστα στον δίσκο «Για Μένα» του Νίκου Καρβέλα, η τραγουδίστρια έκανε φωνητικά στον αείμνηστο συνάδελφό της.

28 χρόνια μετά, η τραγική είδηση του θανάτου του, προκάλεσε θλίψη στην «απόλυτη» σταρ της ελληνικής δισκογραφίας.

Σε ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες μετά τον θάνατό του, η Άννα Βίσση έγραψε λίγες λέξεις για το ταλέντο και το ήθος του ερμηνευτή. Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε καταφέρει να «μιλήσει» και στη δική της ψυχή, όπως ανέφερε.

«Δημήτρη… Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου που μιλούσε και θα μιλάει για πάντα στις ψυχές όλων μας», έγραψε η Άννα Βίσση στην ανάρτησή της.

Η Άννα Βίσση έτρεφε πάντα μεγάλη εκτίμηση για τον Δημήτρη Κόκοτα. Κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του, του είχε αφιερώσει συγκινημένη το τραγούδι «Στο ‘χω πει» σε μεγάλη της συναυλία της.

Τέλος, οι δυο τους είχαν μοιραστεί την ίδια πίστα σε νυχτερινά σχήματα των 90s, στο πλαίσιο των μεγάλων συνεργασιών που έκανε ο Δημήτρης Κόκοτας με κορυφαία ονόματα.