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Ο Γιώργος Λιάγκας έγινε ψαράς για το νέο trailer του “Πρωινού”: “Μην ψαρώνετε, επιστρέφουμε”

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THESTIVAL TEAM

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Στον αέρα βρίσκεται το νέο trailer για την επιστροφή του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, ενόψει της έναρξης της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Στο χιουμοριστικό βίντεο, ο παρουσιαστής εμφανίζεται να φοράει καπέλο και να κρατάει καλάμι ψαρέματος. Την ώρα που περιμένει να τσιμπήσει κάποιο ψάρι, οι άνθρωποι γύρω του τον αναγνωρίζουν και αρχίζουν να αναρωτιούνται εάν τελικά αποφάσισε να αφήσει την τηλεόραση και να γίνει ψαράς.

Μάλιστα, μία γυναίκα τον ρωτάει για να μάθει εάν το «Πρωινό» έφτασε στο τέλος του, με τον Γιώργο Λιάγκα να την αφήνει αρχικά να πιστέψει πως πράγματι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, όλα ανατρέπονται. Ο Γιώργος Λιάγκας κοιτάζει την κάμερα και ανακοινώνει την επιστροφή του «Πρωινού», λέγοντας: «Μην ψαρώνετε. Επιστρέφουμε».

Γιώργος Λιάγκας

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