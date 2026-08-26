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Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini – Τι προβλέπεται

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Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Bergamini ανακοίνωσε επίσημα το πρωί της Τετάρτης, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η Εφαρμοστική Ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM από την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ:

«Στις 8/9/2026 η Υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης στη Ρώμη για την πρόσκτηση Φρεγατών τ. FREMM από το Πολεμικό Ναυτικό

»Η Εφαρμοστική Ρύθμιση (Implementing Arrangement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini), πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto) και των Αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών.

»Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

»Με την Εφαρμοστική Ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Συγκεκριμένα καθορίζεται:

  • Η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης και ένταξης των πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό (Carlo BERGAMINI (F-590): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 – Virginio FASAN (F-591): Πώληση/μεταβίβαση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029).
  • Η αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μονάδων.
  • Η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία.

Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ελλάδα Ιταλία Φρεγάτες

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