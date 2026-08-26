Θεσσαλονίκη: Διακινητής μεταναστών πάτησε γκάζι για να ξεφύγει από την ΕΛ.ΑΣ. αλλά κατέληξε με χειροπέδες

Ένας 25χρονος Ρουμάνος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς ενέχεται σε παράνομη μεταφορά ατόμων που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος εντοπίσθηκε σήμερα τα ξημερώματα να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα. Στο ύψος της Ασπροβάλτας ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν στο χώρο των αποσκευών τρείς αλλοδαποί από την Αιθιοπία και την Ερυθραία , οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο 25χρονος άντρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του και το όχημα μεταφοράς.