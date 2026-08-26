Έξαλλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με Ποστέκογλου: Η αλλαγή στο ημίχρονο που τον έβγαλε από τα ρούχα του – Δείτε βίντεο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με την απόφαση του Άγγελου Ποστέκογλου να τον αντικαταστήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ.

Το βράδυ της Τρίτης (25/08) ήταν διαφορετικό για τον 41χρονο Πορτογάλο, ο οποίος είδε την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 στο πρώτο μέρος. Ο αρχηγός της Αλ Νασρ δεν συνέχισε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Ποστέκογλου επέλεξε να τον αποσύρει από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Ρονάλντο εμφανώς εκνευρισμένο κατά την αποχώρησή του. Ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έκανε χαρακτηριστικές χειρονομίες, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, ενώ έβγαλε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού πριν κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια.

Ο Ποστέκογλου, πάντως, υπερασπίστηκε την επιλογή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως ο Ρονάλντο είχε κάνει «εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο», αλλά η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση, δεδομένου ότι ο Πορτογάλος δεν είχε αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και τελικά, η απόφαση του Ελληνοαυστραλού τεχνικού δικαιώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Η Αλ Νασρ ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0, με τον Σαντιό Μανέ να μειώνει στο 74’ και τον Αμπντουλελάχ Αλ-Αμρί να ισοφαρίζει τρία λεπτά αργότερα.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 91’, όταν ο Μανέ βγήκε τετ α τετ και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Αλ Νασρ μια απίθανη νίκη.