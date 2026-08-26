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Προκήρυξη 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις

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Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 δημοσιεύθηκαν προκηρύξεις για την πρόσληψη 1000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο αναλυτικά, και στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Φ.424/44/365084/Σ.7083/2026 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 5010/10.08.2026) δημοσιεύθηκαν στο Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού:

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 44/2026, για την πλήρωση 370 θέσεων ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 45/2026, για την πλήρωση 300 θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 46/2026, για την πλήρωση 50 επιπλέον θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, ειδικότητας Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ/ΡΕ),

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 49/2026, για την πλήρωση 250 θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 47/2026, για την πλήρωση 25 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων,

το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 48/2026, για την πλήρωση 5 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των Γενικών Επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης.

Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση των προκηρύξεων.

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