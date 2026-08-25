Λένα Φλυτζάνη σε Σταύρο Θεοδωράκη: Έχω τη χαρά να σε καλωσορίσω στον ΣΚΑΪ

Τον Σταύρο Θεοδωράκη καλωσόρισε στον ΣΚΑΪ η Λένα Φλυτζάνη το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η ανκοργούμαν υποδέχθηκε τον δημοσιογράφο στο στούντιο, με αφορμή την έρευνά του γύρω από τον Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος.

«Και σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά να υποδέχομαι εδώ στο στούντιο τον Σταύρο Θεοδωράκη και να τον καλωσορίσω κιόλας στον ΣΚΑΪ. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο δελτίο μας», ανέφερε η Λένα Φλυτζάνη.

«Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ», απάντησε από την πλευρά του ο Σταύρος Θεοδωράκης.