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Θεσσαλονίκη: Νεαροί λήστεψαν δύο άτομα στο κέντρο και κατέληξαν με χειροπέδες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν για δύο ληστείες σε βάρος πολιτών που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τέσσερις Ρομά ηλικίας 15, 16, 17, και 19 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Οι νεαροί, ενεργώντας από κοινού, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, πλησίασαν:

• 23χρονο και με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου και σωματικής βίας, αφαίρεσαν από την κατοχή του χρυσή αλυσίδα με σταυρό στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Αγίας Θεοδώρας
• 18χρονο , από τον οποίο αφαίρεσαν, επίσης, χρυσή αλυσίδα με σταυρό, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκης και της οδού Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, και στις δύο περιπτώσεις, τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

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