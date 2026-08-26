Στην Ελλάδα ο Αβραάμ Γκραντ – Συνάντηση με Καρυπίδη και παρουσία στο ματς με τον ΟΦΗ

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Αβραάμ Γκραντ, με τον έμπειρο προπονητή και σύμβουλο της διοίκησης του Άρη να έχει σήμερα συνάντηση στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Η παρουσία του Γκραντ στη χώρα έχει ξεκάθαρα και αγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς μετά τις επαφές με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, είτε το βράδυ, είτε αύριο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, εκεί θα έχει την πρώτη ουσιαστική γνωριμία με το ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον Ρούμπεν Ρέγες και φυσικά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη του άμεση επαφή με την καθημερινότητα του αγωνιστικού τμήματος μετά την ένταξή του στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Άγνωστο παραμένει ακόμη, βέβαια, εάν θα παρουσιαστεί επίσημα ή αυτό θα γίνει αργότερα.

Ο Γκραντ αναμένεται να παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για τη νέα σεζόν, απέναντι στον ΟΦΗ την Κυριακή.

Η παρουσία του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα είναι και η πρώτη ευκαιρία να δει την ομάδα σε επίσημο αγώνα, σε μία περίοδο κατά την οποία το ρόστερ εξακολουθεί να διαμορφώνεται και ο Άρης προσπαθεί να βρει σταθερότητα και συνέχεια μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του Πρωταθλήματος.