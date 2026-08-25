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Οδηγός ταξί πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών με την απειλή βίας – Ερευνάται και άλλη καταγγελία σε βάρος του

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί ο οποίος με απειλή βίας, μετά από διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή.

Ειδικότερα, ο 38χρονος, βραδινές ώρες της Πέμπτης (13/8), παρέλαβε από το Ελ. Βενιζέλος, οικογένεια τουριστών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, ο 38χρονος με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, προκειμένου να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το όχημα.

Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.

Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του εν λόγω οχήματος ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Ως αποτέλεσμα, πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί συνέλαβαν δυνάμει εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης τον 38χρονο και τον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και άλλη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του 38χρονου, όπου ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Οδηγός Ταξί

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