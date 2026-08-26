MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Κατερίνα Λιόλιου μετρά αντίστροφα για να χαρίσει μία μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Γης, στο πλαίσιο της σαρωτικής περιοδείας της «Λογαριασμός Summer Tour».

Έχοντας κάνει sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και με την περιοδεία της να αποτελεί από τα πιο επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς, η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική εμπειρία του «Λογαριασμός Summer Tour» με την πόλη της, τη Θεσσαλονίκη, σε μία βραδιά με πολλή μουσική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Με τις πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της που κυκλοφορούν από την Panik Platinum, τις καθηλωτικές ερμηνείες της, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τη μοναδική επικοινωνία που αναπτύσσει με το κοινό, η Κατερίνα Λιόλιου είναι έτοιμη να χαρίσει μία συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.

Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
Συμμετέχει ο Jordee.

Εισιτήρια
στο more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/katerina-lioliou-thessaloniki
και στα καταστήματα Public

Θεσσαλονίκη Κατερίνα Λιόλιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Χρήστος Μαρκίδης: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο του προέδρου του Κεραυνού Ωραιοκάστρου – Ακυρώνεται εκδήλωση λόγω πένθους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 48 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Μαίνεται η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Washington Post: Δικαιώθηκε δημοσιογράφος που απολύθηκε για σχόλια μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 48χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για τον βιασμό της πρώην συντρόφου του – Αναβλήθηκε η δίκη