Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Η Κατερίνα Λιόλιου μετρά αντίστροφα για να χαρίσει μία μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Γης, στο πλαίσιο της σαρωτικής περιοδείας της «Λογαριασμός Summer Tour».

Έχοντας κάνει sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και με την περιοδεία της να αποτελεί από τα πιο επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς, η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική εμπειρία του «Λογαριασμός Summer Tour» με την πόλη της, τη Θεσσαλονίκη, σε μία βραδιά με πολλή μουσική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Με τις πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της που κυκλοφορούν από την Panik Platinum, τις καθηλωτικές ερμηνείες της, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τη μοναδική επικοινωνία που αναπτύσσει με το κοινό, η Κατερίνα Λιόλιου είναι έτοιμη να χαρίσει μία συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.

Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.

Συμμετέχει ο Jordee.

Εισιτήρια

στο more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/katerina-lioliou-thessaloniki

και στα καταστήματα Public