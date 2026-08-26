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Δόμνα Μιχαηλίδου: Αναμένονται να γίνουν εξαγγελίες στη ΔΕΘ για το στεγαστικό

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Ανοίγει σήμερα Τετάρτη η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα «προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να κάνει λόγο για «αλλαγή σελίδας».

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης, η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε τι είναι ο προσωπικός βοηθός. «Ένας άνθρωπος της επιλογής σας που βοηθάει άτομα με αναπηρία για ότι πραγματικά χρειάζονται. Ένα πρόγραμμα που ήδη υπήρχε και τώρα γίνεται πολύ μεγαλύτερο».

«Ο κάθε ένας και η κάθε μία σε σχέση με την ανάγκη που έχει λαμβάνει και συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ώστε να προσλάβει προσωπικό βοηθό. Είναι ένα πρόγραμμα που τα προηγούμενα χρόνια “τρέχαμε” ως πιλοτικό, πλέον το κάνουμε μόνιμο και μοριοδοτούμε παραπάνω μια οικογένεια που έχει πάνω από ένα ΑμεΑ στο νοικοκυριό της», τόνισε, επισημαίνοντας ότι περίπου 2.000 ευρώ είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει ένα άτομο με αναπηρία, προκειμένου να προσλάβει προσωπικούς βοηθούς.

«Σήμερα έχουμε 1.500 συνανθρώπους μας που έχουν τον δικό τους προσωπικό βοηθό και πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς», ανέφερε.

Παράλληλα, είπε πως σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους, και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί.

Όσον αφορά στο στεγαστικό, σημείωσε πως αναμένονται να γίνουν εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Δόμνα Μιχαηλίδου Στεγαστική κρίση

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