Βέλγιο: Πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας με τουλάχιστον 306 κρούσματα

⁠Μια πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας σε πτηνοτροφική μονάδα στο Βέλγιο έχει προσβάλει τουλάχιστον 306 ανθρώπους, αφού κατανάλωσαν αυγά, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων.



Η υπηρεσία ανέφερε πως όσοι εκδήλωσαν συμπτώματα μολύνθηκαν από ένα στέλεχος που εντοπίστηκε στο αγρόκτημα, αν και πολλοί περισσότεροι νόσησαν, ωστόσο δεν υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, καθώς είτε τα συμπτώματά τους ήταν ήπια είτε δεν εμφάνισαν κανένα σύμπτωμα, δήλωσε μία εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων του Βελγίου, γνωστής ως AFSCA.



«Η σαλμονέλα είναι σχετικά συνήθης στο Βέλγιο, όμως δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλη συρροή με τόσους πολλούς ανθρώπους να έχουν νοσήσει», επισήμανε η αξιωματούχος, προσθέτοντας πως δεν υπήρξαν θάνατοι.



Η AFSCA είχε αρχικά καταγράψει τη μόλυνση τον Μάιο, είχε εκδώσει εντολή ανάκλησης και είχε κλείσει μια μονάδα εκτροφής χηνών σε ένα αγρόκτημα στη Φλάνδρα, στο βόρειο τμήμα του Βελγίου. Καθώς περισσότερα κρούσματα καταμετρούνταν, ολόκληρο το αγρόκτημα έκλεισε και τα πτηνά σφαγιάστηκαν έπειτα από μια δεύτερη ανάκληση τη 10η Αυγούστου.



Η εταιρεία που εμπορευόταν τα αυγά ταυτοποιήθηκε ως η Laerco BV. Προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει σχετικά.



Έως και 2 εκατομμύρια αυγά μολυσμένα ενδεχομένως με το βακτήριο πουλήθηκαν στο Βέλγιο και το γειτονικό Λουξεμβούργο, όπου η τοπική υγειονομική υπηρεσία επίσης εξέδωσε εντολή ανάκλησης.

Κάποια από αυτά τα αυγά ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη σε κουζίνες και να προκαλέσουν περισσότερα κρούσματα παρά την απόσυρση, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της AFSCA.

Το μαγείρεμα των αυγών μειώνει τον κίνδυνο του να προσβληθεί κανείς από τη νόσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ