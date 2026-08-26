Η “προεκλογική” ΔΕΘ, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και οι προσδοκίες των πολιτών – “Ποιο θα είναι το όφελος μου;”

Με τη 90η ΔΕΘ να ανοίγει σε λίγες ημέρες τις πύλες της, το κυβερνητικό επιτελείο είναι υπ΄ ατμόν προκειμένου να κλειδώσουν όλα τα σημεία που αφορούν το οικονομικό πρόγραμμα που θα ανακοινώσει από το βήμα της ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η καθιερωμένη ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού το βράδυ των εγκαινίων της ΔΕΘ είναι μείζονος σημασίας καθώς σε αυτή περιγράφεται το οικονομικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί την επόμενη χρονιά. Από τις εποχές των παχιών αγελάδων έως τα σκληρά χρόνια της λιτότητας, η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πάντα είχε βαρύνουσα σημασία ειδικώς όσον αφορά τις οικονομικές παροχές που δίνονται προς τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους επαγγελματίες.

Αυτή η ΔΕΘ όμως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι πριν τις εθνικές εκλογές που σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο πρωθυπουργός θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Τι μπορεί να περιμένουν οι πολίτες από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την φετινή του ομιλία στη ΔΕΘ; Με ποιο πακέτο παροχών έρχεται ο πρωθυπουργός;

Για τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων INTEVIEW, Δημήτρη Βασιλειάδη «το πακέτο με το οποίο έρχεται το ξέρει αυτός και οι υπουργοί του. Αυτό που εμείς πρέπει να περιμένουμε είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο» και το οποίο είναι «πόσο θα είναι το όφελος μου την επόμενη χρονιά».

«Όχι, πόσα επιδόματα θα μου δώσεις ή οτιδήποτε. Ποιο θα είναι το όφελός μου από τις παροχές που θα κάνεις; Εάν δεν κάνει φοροελαφρύνσεις οι οποίες να είναι αισθητές στην τσέπη, δεν υπάρχει περίπτωση καταρχήν να γυρίσει το παιχνίδι. Να γίνει δηλαδή μια, αν όχι κατάργηση, τουλάχιστον δραστική μείωση των τεκμηρίων του Χατζηδάκη τα οποία έχουν ρημάξει όλους τους μικρομεσαίους. Είναι 450.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, οι οποίοι είναι ραχοκοκκαλιά της Νέας Δημοκρατίας και είναι πληγωμένοι από το συγκεκριμένο νόμο» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ο κ. Βασιλειάδης επισημαίνοντας ότι ο κόσμος χρειάζεται μια κορυφαία πράξη όπως ήταν η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% που είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης κατά τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης του.

«Θυμίζω τότε ότι μετά τις εκλογές, όταν εφήρμοσε το μέτρο της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, η Νέα Δημοκρατία έδειχνε 55%. Είχε πάρει 41% και έδειχνε 55% στην πρόθεση ψήφου. Αυτές είναι κινήσεις. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι ορατό πράγμα. Αν κατεβάσουν τους φόρους, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα» τόνισε.

Δημοσκοπικά η ΝΔ σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που διενήργησε η INTERVIEW για την politic.gr δείχνει τη ΝΔ πρώτη με ποσοστό 26,5% ενώ δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 14,5% και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10%.

«Χαρακτηριστικό της δημοσκόπησης είναι η πτώση της Καρυστιανού στο 3%, η πτώση του Τσίπρα κατά μία μονάδα, όπου αυτή η μονάδα που χάνεται από τον Τσίπρα εμφανίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κ. Βασιλειάδης που εκτιμά ότι για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη η εμφάνιση του στην ΔΕΘ «θα είναι η τελευταία στροφή, αν θα του βγει ή όχι δεν ξέρω. Ενδεχομένως ίσως να ετοιμάζει εκπλήξεις, Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα νομίζω έχει καταλάβει ότι πρέπει να φύγει από την αντιπολίτευση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Δηλαδή αν δεν το έχει καταλάβει αυτό έχει χάσει το παιχνίδι παντελώς».

Ο πολιτικός αναλυτής εκτιμά επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κλειδί εξελίξεων ως κόμμα γιατί αποτελείται από κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

«Οι μεν κεντροαριστεροί αλληθωρίζουν προς τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει κι άλλες απώλειες προς τα εκεί. Οι δε κεντρώοι καλοβλέπουν το Μητσοτάκη. Πρόσεξε, όχι τη Νέα Δημοκρατία αλλά τον Μητσοτάκη, γιατί βλέπουν ένα υπήνεμο λιμανάκι εκεί πέρα που μπορεί ακίνδυνα να τη βγάλουν χωρίς να πειραματίζονται με κανέναν Τσίπρα και κανέναν Ανδρουλάκη Άρα λοιπόν, αν το ΠΑΣΟΚ δεν κρατήσει το διψήφιο ποσοστό του, θα υπάρχει πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ και για την ηγεσία του και τη σύστασή του και τη συνοχή του» τόνισε.

Τέλος όσον αφορά τον κ. Τσίπρα εκτιμά ότι η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρενα Δούρου «θα διεκδικήσει πίσω από τον Τσίπρα ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν εκεί θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ Δούρου και Τσίπρα. Θα έχουμε γιατί η Δούρου θα τον πυροβολάει απ’ έξω. Θα ανοίξει και την ατζέντα για διάλογο, με τη Νέα Αριστερά, ίσως με τον Βαρουφάκη κτλ. Μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα».