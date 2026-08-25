Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών

Μετά από οκτώ μέρες πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη η νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς του 53χρονου πιλότου και του ζευγαριού των Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη Σίφνο.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος και των τριών επιβαινόντων προήλθε από την επίδραση της φωτιάς ενώ ελήφθησαν και δείγματα, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Οι τρεις επιβαίνοντες είχαν έναν φρικτό θάνατο αφού κάηκαν ζωντανοί ενώ οι σοροί του νεαρού ζευγαριού αναμένεται να δοθούν στις οικογένειές τους, που ήρθαν από τη Βρετανία, προκειμένου να δώσουν DNA αλλά και να τις παραλάβουν.