Ιαπωνικός “αέρας” στη 90η ΔΕΘ: Σπουδαία mucic events, γεύσεις και τεχνολογία – Όλα όσα θα δείτε

Καθημερινά Music Events με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ξεχωριστές δράσεις της Pop Ιαπωνικής κουλτούρας, ιδιαίτερες γεύσεις και φαγητά της Ιαπωνικής κουζίνας καθώς και Περίπτερα που θα λειτουργούν ως πολυδιάστατα hub οικονομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικής διασύνδεσης, είναι μερικά από όσα θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ο επισκέπτης της φετινής ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο από τις 5-13 του μηνός, με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία.

Όπως τονίστηκε στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο “Αιμίλιος Ριάδης”, η ιαπωνική συμμετοχή θα έχει ξεχωριστή βαρύτητα, με στόχο την ανάπτυξη ενός δυναμικού πεδίου εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων σε πολλαπλά επίπεδα, όπως ο Πολιτισμός, η Εκπαίδευση, η Επιχειρηματικότητα, ο Τουρισμός και η πολιτική συνεργασία.

Η ΔΕΘ στην πρώτη γραμμή του ελληνικού εκθεσιακού κλάδου

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αναφέρθηκε στη σημασία της φετινής ΔΕΘ, καθώς ο θεσμός της διοργάνωσης συμπληρώνει 100 χρόνια. «Μια ιστορική στιγμή όταν το μοναδικό όραμα ενός χαρισματικού ανθρώπου, του Νικόλαου Γερμανού, έγινε πραγματικότητα στις πιο αντίξοες συνθήκες του Μεσοπολέμου. 100 χρόνια μετά η ΔΕΘ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ελληνικού εκθεσιακού κλάδου, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διαπολιτισμικότητα».

Έπειτα ο κ. Τσεντεμεΐδης αναφέρθηκε στη φετινή συμμετοχή της Ιαπωνίας, ως τιμώμενης χώρας, λέγοντας πως αποτελεί για τη ΔΕΘ-HELEXPO μια τεράστια τιμή.

«Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με την οποία η Ελλάδα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της πολιτιστικής ανταλλαγής και της οικονομικής συνεργασίας, και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ενισχύσει τη σημασία και την απήχηση του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας.

Ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας συνδέεται άρρηκτα με την τεχνολογία, την εξέλιξη και τον πολιτισμό που κομίζει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η χώρα που επιλέγεται κάθε φορά. Εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με μια ευτυχή συγκυρία, αφού οι τρεις αυτές λέξεις είναι γραμμένες στο DNA της Ιαπωνίας, μιας χώρας ρηξικέλευθης, αλλά και με βαθύ σεβασμό στην παράδοση και στον πολιτισμό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο ίδιος προσβλέπει ότι η 90η ΔΕΘ θα είναι από τις πιο επιτυχημένες ΔΕΘ των τελευταίων ετών, στην επιτυχία της οποίας -όπως σημείωσε- θα συμβάλει τα μέγιστα η συμμετοχή της Ιαπωνίας.

Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα και Γαστρονομία στο επίκεντρο της 90ης ΔΕΘ

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, επισήμανε πως για τη φετινή διοργάνωση έχει σχεδιαστεί ένα στοχευμένο περιβάλλον, κατανεμημένο σε εννέα βασικές θεματικές ενότητες. «Στόχος μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του customer experience, προσφέροντας στους επισκέπτες μας, επαγγελματίες και ιδιώτες, μια δομημένη περιήγηση» ανέφερε.

Έπειτα ο κ. Μαυρομμάτης έκανε μια σύνοψη για το τι θα αντικρίσει ο επισκέπτης στα εκθεσιακά περίπτερα. «Ξεκινώντας από το Περίπτερο 17, η «Akademia» συναντά την ενότητα «Τεχνολογία – Έρευνα – Καινοτομία», δημιουργώντας ισχυρά πεδία B2B και B2C συνεργασιών. Προχωρώντας, η έκθεση καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς, από την «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα» με τη δυναμική παρουσία των Επιμελητηρίων, τις «Περιφέρειες – Γεύσεις από Ελλάδα», και την «Ενέργεια – Κυκλική Οικονομία» με τις πιο σύγχρονες πράσινες λύσεις, μέχρι το design και την εργονομία στην ενότητα «Έπιπλα – Οικιακός Εξοπλισμός» και το πολυσυλλεκτικό retail της ενότητας «Γαστρονομία – Διατροφή».

Ο χάρτης συμπληρώνεται θεσμικά από τους «Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς» για την άμεση διασύνδεση του πολίτη με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, και κορυφώνεται στην ενότητα «Cosmos», η οποία φιλοξενεί τις επίσημες διεθνείς κρατικές συμμετοχές. Καθεμία από αυτές τις εννέα ενότητες λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό, άρτια οργανωμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα».

Οικονομική διακυβέρνηση και ψηφιακά εργαλεία στο Περίπτερο 13

Όσον αφορά το Περίπτερο 13, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ ανέφερε πως θα δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη θεματική ενότητα με θέμα την “Οικονομία“. «Η στόχευσή μας εδώ είναι ξεκάθαρη: επιδιώκουμε να προσελκύσουμε περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους μια αμιγώς επαγγελματική πλατφόρμα. Η ενότητα αυτή θα επικεντρώνεται στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και διαφάνεια. Θα παρουσιαστούν ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών διαδικασιών, καθώς και διαθέσιμα χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα. Ουσιαστικά, το Περίπτερο 13 θα λειτουργήσει ως ένα πεδίο networking υψηλού επιπέδου, γεφυρώνοντας τον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα», είπε.

«Φυσικά, γνωρίζουμε καλά ότι η ΔΕΘ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον γιορτινό της χαρακτήρα. Είναι το μεγάλο γεγονός της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της χώρας μας. Προχωράμε με μεθοδικότητα, προκειμένου να παρουσιάσουμε στους εκθέτες και τους επισκέπτες μας μια διοργάνωση εναρμονισμένη με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και, πάνω απ’ όλα, παραγωγική για το εξωστρεφές προφίλ της οικονομίας», κατέληξε ο κ. Μαυρομμάτης.