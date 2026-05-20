Πολάκης: Να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επανέφερε με νέα ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

Με φόντο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Πολάκης τόνισε πως «είναι προφανές μετά την επιστολή-παραίτηση του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει ΑΜΕΣΑ η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Υγ: Για το θέμα της συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι» κατέληξε ο κ. Πολάκης κι ενώ εντείνεται στον ΣΥΡΙΖΑ η πίεση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.