Θεσσαλονίκη: Μαγνητίζει τα βλέμματα το εμβληματικό τρόπαιο του NBA στη Νέα Παραλία – Εικόνες και βίντεο

Το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων έχει συγκεντρώσει από νωρίς το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης το θρυλικό NBA Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο των πρωταθλητών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ανάμεσα στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου και τις περίφημες Ομπρέλες Ζογγολόπουλου με εκατοντάδες Θεσσαλονικείς αλλά και τουρίστες να σπεύδουν για να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το εμβληματικό τρόπαιο.

Όσο περνά η ώρα, ολοένα και περισσότερος κόσμος καταφθάνει στο σημείο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζωντανή ατμόσφαιρα με έντονο άρωμα NBA στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η επίσκεψη του τροπαίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του “3on3 Road to Glory” της Novibet, της μπασκετικής διοργάνωσης που μεταφέρει την εμπειρία του NBA στην Ελλάδα μέσα από αγώνες δρόμου και παράλληλες δράσεις για τους φίλους του αθλήματος.

Μετά τις στάσεις του σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, το Larry O’Brien Trophy ολοκληρώνει στη Θεσσαλονίκη την ελληνική του περιοδεία, προσφέροντας στο κοινό μία σπάνια ευκαιρία να βρεθεί δίπλα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η δράση φιλοξενείται σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 17:00 έως τις 21:00 στη Νέα Παραλία, κοντά στο άγαλμα του Κ. Καραμανλή, με τους επισκέπτες να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή μπασκετική εμπειρία που φέρνει τη λάμψη και τη μαγεία του NBA πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Το Trophy Tour αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του “3on3 Road to Glory”, ενισχύοντας τη σύνδεση των Ελλήνων φιλάθλων με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ και προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους λάτρεις του αθλήματος.