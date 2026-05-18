Καραχάλιος: Η Καρυστιανού δεν ξέρει ούτε κατά που πέφτει η Μόσχα, οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι

Σαφώς ρωσικό χαρακτήρα έδωσε στην πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης “Status FM 107.7” και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση.

Ο κ. Καραχάλιος βλέπει πλήρη ρωσική επιρροή στο εγχείρημα, στο οποίο διασταυρώνονται, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, υπέρμαχοι της Χούντας, ο αντισημιτισμός, η θρησκευτική υπερφόρτιση και ένας ιδιότυπος φιλορωσικός προσανατολισμός.

«Αν επιλέξουν ως εκπρόσωπο τον κύριο Αυγερινό, καλώς ή κακώς θα θεωρηθεί το κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα», τόνισε. Μάλιστα, ο επικοινωνιολόγος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας πως «ο κ. Αυγερινός είναι ουσιαστικά η μακρά χείρα της κυρίας Ζαχάροβα».

«Από εκεί που θα ήταν το κίνημα όλων των Ελλήνων για τη δικαιοσύνη, φαίνεται πλέον ότι έχουμε ένα κίνημα ανθρώπων με σαφές ιδεολογικό και γεωπολιτικό στίγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε τον όρο «Μεγάλη Μαμά» για να περιγράψει τη Ρωσία.

Υποστήριξε μάλιστα ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ισορροπήσει μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η δημιουργία ενός πολιτικού χώρου με σαφή φιλορωσικά χαρακτηριστικά θα προκαλέσει αναπόφευκτα συγκρούσεις με τις στρατηγικές επιλογές της χώρας: «Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Μπορεί αυτοί οι οργανισμοί να έχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τη γεωπολιτική θέση της χώρας».

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι» είπε ο κ. Καραχάλιος, ο οποίος δήλωσε δικαιωμένος αφού έλεγε πως η κα Καρυστιανού και η κα Γρατσία δεν εκπροσωπούν τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών, αλλά τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Ο κ. Καραχάλιος αφενός σημείωσε πως «η Ρωσία επισπεύδει την ίδρυση κόμματος», όμως από την άλλη εξέφρασε την εκτίμηση ότι γρήγορα θα αποστασιοποιηθεί.

«Κάποιοι δάκτυλοι μέσα σε αυτήν κινούνται μάλλον αυτόνομα. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα τους μαζέψουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούν να εκφράσουν μια μεγάλη και σοβαρή χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε έναν κόσμο που αναδιατάσσεται και δεν μπορεί να είναι πρέσβειρα στην Ελλάδα η κυρία Καρυστιανού που δεν ξέρει ούτε καν που πέφτει η Μόσχα και αν της πείτε τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας θα νομίζει ότι είναι κάποιο τραγούδι που κατατέθηκε στον διαγωνισμό της Eurovision», κατέληξε.

