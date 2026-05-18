Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει στις 26 Μαΐου το νέο κόμμα – Η ανάρτησή του

Την ημερομηνία που θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ανακοίνωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζοντας δύο παιδιά σε κερκίδα γηπέδου. Το ένα φοράει τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5, σχηματίζοντας έτσι την ημερομηνία 26/5.

Την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου λοιπόν αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος.

“Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα”, αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε την ανάρτησή του:

Αλέξης Τσίπρας

