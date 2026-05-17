Άρης-ΑΕΚ: Οι αδελφοί Αντετοκούνμπο στις εξέδρες του Nick Galis Hall – Δείτε βίντεο

Ξεχωριστές παρουσίες έχει το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο Nick Galis Hall, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του, Φράνσις.

Οι δύο τους παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση του Άρη, στηρίζοντας τον μικρότερο αδελφό της οικογένειας, Κώστα, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Δείτε το βίντεο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θανάσης δίνει το «παρών» στο Παλέ τη φετινή σεζόν, καθώς είχε επισκεφθεί ξανά την έδρα του Άρη στα τέλη Απριλίου, συνοδευόμενος τότε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τη μητέρα τους και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιαό.