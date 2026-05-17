MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-ΑΕΚ: Οι αδελφοί Αντετοκούνμπο στις εξέδρες του Nick Galis Hall – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ξεχωριστές παρουσίες έχει το ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο Nick Galis Hall, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του, Φράνσις.

Οι δύο τους παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση του Άρη, στηρίζοντας τον μικρότερο αδελφό της οικογένειας, Κώστα, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Δείτε το βίντεο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θανάσης δίνει το «παρών» στο Παλέ τη φετινή σεζόν, καθώς είχε επισκεφθεί ξανά την έδρα του Άρη στα τέλη Απριλίου, συνοδευόμενος τότε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τη μητέρα τους και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιαό.

Θανάσης Αντετοκούνμπο ΚΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στην Σκιάθο: Αυτοκίνητο κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου, στην Αθήνα με C-130 οι δύο τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το Ιράν βάζει στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια του ίντερνετ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός, έθεσες την Ελλάδα εκ νέου στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Akylas: Η αποκάλυψη για το πότε θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Συνελήφθη 20χρονος μετά από καταδίωξη στην ανατολική Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37 λεπτά πριν

Η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για το νέο κόμμα τη Δευτέρα – “Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα”