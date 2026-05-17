Ακύλας για τη 10η θέση στη Eurovision: “Είμαι στενοχωρημένος, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω”

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026, ο Ακύλας στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 για τον διαγωνισμό, εξέφρασε τη στενοχώρια του για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ».

Bangaranga

Στον χθεσινοβραδινό μουσικό διαγωνισμό η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga» να κατακτούν την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος τη 19η θέση με 75 βαθμούς.

Η Dara κατάφερε να επικρατήσει απέναντι σε 24 ακόμη συμμετοχές, χαρίζοντας στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία του διαγωνισμού, που κέρδισε τόσο τις εθνικές επιτροπές όσο και το televoting του κοινού. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια με 516 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ με 343 βαθμούς.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Ρουμανία με 296 βαθμούς, η Αυστραλία με 287 και η Ιταλία με 281 βαθμούς.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό.

Η πρώτη δεκάδα του τελικού:

Βουλγαρία – 516 Ισραήλ – 343 Ρουμανία – 296 Αυστραλία – 287 Ιταλία – 281 Φινλανδία – 279 Δανία – 243 Μολδαβία – 226 Ουκρανία – 221 Ελλάδα – 220

Πίσω από το «Bangaranga» βρίσκεται μια διεθνής ομάδα δημιουργών με σημαντική πορεία στη σύγχρονη pop μουσική σκηνή. Στη σύνθεση και την παραγωγή συμμετείχαν, εκτός από τη Dara, ο Έλληνας δημιουργός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Ρουμάνος παραγωγός Monoir, γνωστός για σειρά ευρωπαϊκών επιτυχιών, καθώς και η Νορβηγίδα Anne Judith Stokke Wik, που έχει ξεχωρίσει μέσα από συνεργασίες στον χώρο της K-Pop.

Η νίκη της Βουλγαρίας αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς η χώρα δεν συγκαταλεγόταν στα βασικά φαβορί πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Η αναμέτρηση κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, με την Dara να αναδεικνύεται νικήτρια την τελευταία στιγμή, ξεπερνώντας τον Noam Bettan από το Ισραήλ, που κατέλαβε τελικά τη δεύτερη θέση.

Το θρίλερ της ψηφοφορίας κρίθηκε στις τελευταίες ψήφους του televoting, όπου η Βουλγαρία κατάφερε να ξεπεράσει το Ισραήλ και να εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Ο Noam Bettan ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle» στα γαλλικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά, πλαισιωμένος από πέντε χορευτές, μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Σε αντίθεση με τον ημιτελικό της Τρίτης, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του δεν ακούστηκαν αποδοκιμασίες στη ζωντανή μετάδοση.

Το Ισραήλ έλαβε το μέγιστο των 12 βαθμών από την Πολωνία στις ψήφους των εθνικών επιτροπών, ενώ απέσπασε επίσης 10 βαθμούς από την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Ο Ακύλας με το «Ferto», κατέλαβε τη 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος με την Aντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι «Jalla» βρέθηκε στην 19η θέση με 75.