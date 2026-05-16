Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover – Πότε και σε ποια σημεία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026 στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 23:00 έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Ειδικότερα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο).

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού.

Τα οχήματα που κινούνται από τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή προς ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως θα κατευθύνονται προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.