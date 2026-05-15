MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπουλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Intime
|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπουλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με τη θετική ψήφο των μελών της ΝΔ και μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται πως κατά της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας διαβιβάστηκαν πρόσφατα στη Βουλή 5 δικογραφίες για διαφορετικές υποθέσεις. Η ίδια προσερχόμενη στην επιτροπή δεοντολογίας απέφυγε τις εξηγήσεις και κατήγγειλε τη διαδικασία υποστηρίζοντας πως δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό χρόνο για να μελετήσει τους φακέλους που την αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό (κανένα κόμμα πλην της Πλεύσης δεν ψήφισε θετικά). Η αντιπολίτευση στήριξε πάντως το αίτημα της κ. Κωνσταντοπουλου να αναβληθεί η διαδικασία και να δοθεί περισσότερος χρόνος.

Από την άλλη πλευρά η ΝΔ πρότεινε να διαχωριστούν οι υποθέσεις μεταξύ των δύο που έχουν φτάσει στη Βουλή εδώ και καιρό (μήνυση Γεωργιάδη και δικαστικών λειτουργών) και των 3 που ήρθαν την περασμένη Τρίτη (πήραν παράταση συζήτηση για την προσεχή Δευτέρα). Τελικά, από την ψηφοφορία αποχώρησε η αντιπολίτευση υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να ολοκληρωθεί με ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν μόνο τα μέλη της ΝΔ.

Σε ό,τι αφορά τις δύο υποθέσεις για την οποία υπήρξε απόφαση και εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας, η Ολομέλεια θα κληθεί την ερχόμενη Τρίτη να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία, ενώ για τις υπόλοιπες 3, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 λεπτά πριν

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με τα Σκόπια και τη Σερβία – Το κοινό ανακοινωθέν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος σε ηλικία 82 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Συνελήφθη στο Σύνταγμα ο «μάνατζερ» της Lady Gaga

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ο μικρός Νικόλας επέστρεψε νικητής στη Ρόδο μετά τη μάχη με τον καρκίνο – Η συγκινητική υποδοχή των συμμαθητών του – Βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 55 λεπτά πριν

Fraport Greece: Άνοδος 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο παρά τις επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Όνειρο των Ελλήνων της Κύπρου η ένωση με την Ελλάδα