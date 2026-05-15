Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπουλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπουλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με τη θετική ψήφο των μελών της ΝΔ και μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται πως κατά της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας διαβιβάστηκαν πρόσφατα στη Βουλή 5 δικογραφίες για διαφορετικές υποθέσεις. Η ίδια προσερχόμενη στην επιτροπή δεοντολογίας απέφυγε τις εξηγήσεις και κατήγγειλε τη διαδικασία υποστηρίζοντας πως δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος από τον Κανονισμό χρόνο για να μελετήσει τους φακέλους που την αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό (κανένα κόμμα πλην της Πλεύσης δεν ψήφισε θετικά). Η αντιπολίτευση στήριξε πάντως το αίτημα της κ. Κωνσταντοπουλου να αναβληθεί η διαδικασία και να δοθεί περισσότερος χρόνος.

Από την άλλη πλευρά η ΝΔ πρότεινε να διαχωριστούν οι υποθέσεις μεταξύ των δύο που έχουν φτάσει στη Βουλή εδώ και καιρό (μήνυση Γεωργιάδη και δικαστικών λειτουργών) και των 3 που ήρθαν την περασμένη Τρίτη (πήραν παράταση συζήτηση για την προσεχή Δευτέρα). Τελικά, από την ψηφοφορία αποχώρησε η αντιπολίτευση υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να ολοκληρωθεί με ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν μόνο τα μέλη της ΝΔ.

Σε ό,τι αφορά τις δύο υποθέσεις για την οποία υπήρξε απόφαση και εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας, η Ολομέλεια θα κληθεί την ερχόμενη Τρίτη να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία, ενώ για τις υπόλοιπες 3, σε μεταγενέστερο χρόνο.