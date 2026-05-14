Ηλιούπολη: Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας μετατρέπουν τον πόνο τους σε πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια συγκινητική πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάρουν οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή στην Ηλιούπολη, επιλέγοντας να μετατρέψουν τον αβάσταχτο πόνο τους σε μια πράξη αγάπης και προσφοράς προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης μέσω δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε, το φως και η μνήμη της να συνεχίσουν να αγγίζουν παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οργανισμού, με απαραίτητη αναγραφή του κωδικού «Κ25202» και του ονόματος του δωρητή στην αιτιολογία κατάθεσης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

Ηλιούπολη

