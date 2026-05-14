Σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Δεν σε κυνηγάει κανένας παρακρατικός μηχανισμός, μόνο η κουνιάδα της κ. Κεφαλά

Άγριο επεισόδιο μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη Βουλή, για τα πέντε διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.



Απαντώντας επί προσωπικού στον χαρακτηρισμό «παρακρατικός» που του απέδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας είπε για την υπόθεση της εργαζόμενης που προσέφυγε στα δικαστήρια: «Αντί να απολογηθείτε (για τις παρανομίες στις οποίες την κατηγόρησε ότι έχει υποπέσει) κάνετε μπούλινγκ στον εργαζόμενο της Επιθεώρησης Εργασίας».

«Κυρία πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλε υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δίπλα σας» και η οποία πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και κατήγγειλε ότι «της χρωστάτε μισθούς ενός έτους». Μάλιστα, σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι η κυρία Κεφαλά δεν υπερασπίζεται την κουνιάδα της στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, σε κάθε πολίτη, οι Αρχές θα είχαν επιβάλλει πρόστιμο, κάτι που δεν έγινε «γιατί πήρατε 4 φορές αναβολή και κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, εκμεταλλευόμενη ότι είχατε βουλευτική ασυλία».



Η αντιπαράθεση ήταν οξύτατη, με αποτέλεσμα ο χρόνος του κ. Γεωργιάδη να «παγώνει» πολλές φορές, για να συνεχίσει την τοποθέτησή του, ενώ ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς επενέβη για την αποκατάσταση της τάξης.



Ο κ. Γεωργιάδης έχει κάνει μήνυση κατά της κ. Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και κατ’ εξακολούθηση. Η άρση ή μη της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται ότι θα συζητηθεί την προσεχή Τρίτη.



Κάνοντας λόγο για «ψευδομήνυση», η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει πρόταση για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, της κοινοποίησαν κλήση να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας. «Με καλείτε στη δεοντολογίας για τις 3 δικογραφίες που δεν έλαβα ποτέ και για μία ψευδομήνυση Γεωργιάδη και για άλλη μία», είπε.



Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, οι τέσσερις δικογραφίες αφορούν «σε μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στην Λάρισα εναντίον μου και εναντίον γονιών. Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα έως συνήγορο στην υπόθεση Τεμπών εκεί που θα έπρεπε γονυπετείς να ζητούν συγγνώμη για να υλοποιηθεί η παραγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη».

Μάλιστα, κατηγόρησε τον Γιώργο Φλωρίδη ότι έφερε την τροπολογία για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων με πολιτικά πρόσωπα δήθεν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ στην πραγματικότητα «προορίζεται για την αντιπολίτευση», κάνοντας λόγο για «κατάχρηση εξουσίας».

