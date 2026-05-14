ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

Ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά, μετά από αξιοποίηση ειδικής ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), εντοπίστηκε ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46 κιλών. Το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος άνω του 1,7 εκατ. ευρώ.

Από την πορεία των ερευνών, οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, που αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της χώρας μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η έρευνα συνεχίζεται από τις ΔΕΟΣ, με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

