Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η ελληνική τηλεόραση είναι στα χειρότερά της, φέτος έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την τηλεόραση.

«Η ελληνική τηλεόραση είναι στα χειρότερά της, φέτος έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία συστολή, κανένα μέτρο και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όποιος νιώθει ότι ενοχλείται, θα σου απαντήσει επί 100 και θα σε χτυπήσει εκεί που σε ενοχλεί.

Δεν θέλω απλώς να στην πω, θέλω να καταστραφείς, να μην έχεις δουλειά αύριο. Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς, δεν έχει νούμερα, δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας».

