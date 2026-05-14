ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης που διαφημίζει τη νομική του ιδιότητα ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κ. Γεωργιάδη

«Ο κ. Μαρινάκης που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κ. Γεωργιάδη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Αναφέρει ότι «σχεδόν παρακαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν …κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί ‘παρανομιών’ τώρα απευθύνουν τη μομφή της… ‘ανηθικότητας’». «Είναι, δηλαδή, μη ηθικό κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών; Είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ επικαλούμενο το πεδίο των αρμοδιοτήτων του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως αναφέρει, θέτει ερωτήματα αναφορικά με το δημοσίευμα που αφορούσε στον κ. Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα αναφέρει ότι επειδή έχει «την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου» και επειδή ο ίδιος -όπως προσθέτει το ΠΑΣΟΚ- υιοθέτησε «δημόσια ‘αποκαλύψεις’ που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’, ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο», τον καλεί να απαντήσει «καθαρά και άμεσα» τα εξής:

«-Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου;

Γιατί αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

-Ο ‘δημοσιογράφος’ ‘Δημήτρης Κατακουζηνός’ είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ;

‘Αρα το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου ‘Ομάδα Αλήθειας’;».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι αναμένει τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου άμεσα, «γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο ‘δημοσιογράφο’ και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».