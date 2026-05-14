Γαλλία: Ήρθη η καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο μετά την έξαρση γαστρεντερίτιδας – Ένας νεκρός και περίπου 50 κρούσματα

Οι γαλλικές αρχές ήραν την καραντίνα που είχε επιβληθεί στο κρουαζιερόπλοιο Ambition, στο οποίο καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας, επιτρέποντας από το απόγευμα της Τετάρτης την αποβίβαση των επιβατών που δεν εμφάνιζαν συμπτώματα.

Το πλοίο, που μετέφερε κυρίως επιβάτες από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, παρέμεινε αποκλεισμένο για περισσότερες από 24 ώρες αφού κατέπλευσε στο Μπορντό την Τρίτη, έπειτα από έξαρση γαστρεντερίτιδας στο πλοίο και τον θάνατο ενός επιβάτη.

Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές, όσοι είχαν νοσήσει υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στο πλοίο σε απομόνωση.

Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 92χρονος Βρετανός, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο θάνατός του δεν φαίνεται να συνδέεται με την έξαρση γαστρεντερίτιδας.

The ship Ambition arrived in the French city of Bordeaux, where approximately 1,700 people were placed in quarantine.



Η εταιρεία Ambassador Cruise Line, με έδρα το Έσεξ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος παρουσίαζαν «ενεργά κρούσματα γαστρεντερικής νόσου». Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 1.187 επιβάτες και 514 μέλη πληρώματος.

Δείγματα από τους ασθενείς εξετάστηκαν σε νοσοκομείο του Μπορντό. Ένας από τους επιβάτες, ο 52χρονος Σέος Γκουιλίντε από το Μπέλφαστ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού «έπαιζε μπίνγκο» και ότι «η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο ήταν στην περίοδο της Covid». Όπως είπε, οι περισσότεροι επιβάτες συνέχισαν να κινούνται «σχεδόν κανονικά».

Το Ambition απέπλευσε από το Μπέλφαστ στις 8 Μαΐου και μία ημέρα αργότερα έκανε στάση στο Λίβερπουλ, στο πλαίσιο 14ήμερης κρουαζιέρας προς τη Γαλλία και την Ισπανία.

Τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας αυξήθηκαν μετά την επιβίβαση επιβατών στο Λίβερπουλ.

Η Ambassador Cruise Line ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά κάθε περιστατικό ασθένειας» στα πλοία της. Όπως σημείωσε, εφαρμόστηκαν άμεσα ενισχυμένα μέτρα υγειονομικής προστασίας και απολύμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται αυξημένες απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους, εξυπηρέτηση από προσωπικό σε ορισμένα εστιατόρια και συνεχείς οδηγίες προς τους επιβάτες για την υγιεινή των χεριών, τη χρήση αντισηπτικών και την άμεση αναφορά συμπτωμάτων στην ιατρική ομάδα του πλοίου.

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.