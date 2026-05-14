Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το “κιτρινόμαυρο” ντέρμπι ΑΕΚ-Άρης για τα playoffs της Basket League

Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη για τα playoffs της Basket League ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης.

ΑΕΚ και Άρης «κοντράρονται» στην «Sunel Arena», με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο την νίκη, προκειμένου να ξεκινήσουν με το… δεξί την πορεία τους στα playoffs της Basket League.

Από την μία, η «Ένωση» θέλει να ξεπεράσει το… σοκ με την ήττα στον τελικό του Basketball Champions League από την Ρίτας (με τους Λιθουανούς να «γυρίζουν» διαφορά 20 πόντων) και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Από την άλλη, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κάνουν το «break», ώστε να έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν την πρόκριση στην έδρα τους.

Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 με τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.