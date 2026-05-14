“Αλ Τσαντίρι Νιουζ”: Συγκίνησε το “ντουέτο” του Αντώνη Ρέμου με τη Μαρινέλλα – “Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες”

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε καλεσμένος του Λάκη Λαζόπουλου στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το βράδυ της Τετάρτης (13/05).

Στο τελευταίο μέρος ο γνωστός τραγουδιστής χάρισε στο κοινό την πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, αφού με τη βοήθεια της τεχνολογίας τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά», ντουέτο με την καλή του φίλη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή.

Η ηχογραφημένη ερμηνεία της αείμνηστης Μαρινέλλας «έδεσε» μοναδικά με την live ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου από το πλατό και η στιγμή καταχειροκροτήθηκε από όλους.

Από την πλευρά του ο Αντώνης Ρέμος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνηση του και είπε στον αέρα της εκπομπής: «Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν πάντα και θα τα τραγουδάμε και οι νεότερες γενιές. Γιατί μου έλεγε ότι “εγώ είμαι δω, θα περιμένω και την Ελενίτσα”. Και την πρόλαβε και την Ελενίτσα μου. Την πρόλαβε και της τραγούδησε. Στο φως, αγάπη μου, να πας, στο φως…

Αυτά τα παιδιά (σ.σ. η ορχήστρα του) ήταν το τελευταίο βράδυ που παίξαμε με την Μαρινέλλα μας μαζί. Θα θυμόμαστε για πάντα εκείνη τη στιγμή του αποχωρισμού μας. Και η ίδια θα ήθελε πάντα με χαρά να κλείνουμε τα βράδια μας.

Μόλις συνήλθε στο Ηρώδειο, έλεγε “κανόνισε ημερομηνία πότε θα ξαναπαίξουμε” και της έλεγα “μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου, έχω κανονίσει 10 μέρες μετά θα ξαναρθούμε”. Μου λέει, μέσα στο πρόβλημά της, “βρήκες ημερομηνία;” και της είπα πως βρήκα, “θα ξαναρθούμε μετά από 10 μέρες, πήγαινε τώρα να κάνεις τις εξετάσεις σου και να πάνε όλα καλά”. Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες».

