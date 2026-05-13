Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο – Στο νοσοκομείο ένας πολυτραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στις 15:37 στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Δρυμού, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Στο σημείο με εντολή του Ασυρματικου Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου smart και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.

Ο πολυτραυματίας οδηγός του δικύκλου αντιμετωπίστηκε στο σημείο με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, διασωληνωθηκε από τον γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και διακομίστηκε σε βαριά κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο ΓΝΘ Ιπποκράτειο για περαιτέρω αντιμετώπιση.