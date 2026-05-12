Τα πλήγματα του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 380 ανθρώπους από τότε που άρχισε η εκεχειρία

Δύο Λιβανέζοι, μέλη της Πολιτικής Προστασίας, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην νότια πόλη Ναμπατίγια ενώ πραγματοποιούσαν αποστολή διάσωσης έπειτα από επίθεση που είχε σημειωθεί νωρίτερα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου,(ANI).

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν ανακοίνωσε ότι 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 17 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός δήλωσε ότι 108 διασώστες και μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, και κατήγγειλε «σφαγή».

«Από την έναρξη της εκεχειρίας 380 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.122 τραυματίστηκαν», δήλωσε ο υπουργός. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει 22 παιδιά και 39 γυναίκες.

Συνολικά, διευκρίνισε ο υπουργός, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει 2.882 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου, εκ των οποίων 200 παιδιά και 279 γυναίκες.

Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ, οι απολογισμός αυτός περιλαμβάνει τα μέλη του που έχουν σκοτωθεί.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου πραγματοποιώντας επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε διεξάγοντας μαζικά πλήγματα και χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου αλλά το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του, κυρίως στον νότο, και συνεχίζει να εκδίδει εντολές εκκένωσης προς τον άμαχο πληθυσμό.

Ο Λίβανος ζήτησε τη Δευτέρα από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να βάλει τέλος στα πλήγματά του, ενόψει της διεξαγωγής ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών που είναι σε κατάσταση πολέμου, στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι «108 μέλη του υγειονομικού προσωπικού και διασώστες σκοτώθηκαν και 249 τραυματίστηκαν» από την αρχή του πολέμου και ότι «16 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές».

«Πρόκειται για σφαγή. Δεν υπάρχουν ένοπλοι ή στρατιώτες μέσα σε αυτά τα οχήματα, μόνο ιατρικός εξοπλισμός και τραυματίες, σε αντίθεση με αυτά που δηλώνει το Ισραήλ», δήλωσε ο Νασρεντίν.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί ασθενοφόρα και ιατρικές υποδομές “για στρατιωτικούς σκοπούς”, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

