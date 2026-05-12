“Βάκχαι Φεστ 2026”: Από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη η παράδοση γίνεται γιορτή στη Θεσσαλονίκη

Ένα φεστιβάλ, όλη η Ελλάδα! Πάρε την παρέα σου και έλα! Έχουμε γιορτή! Ένα αλλιώτικο μουσικό αντάμωμα έρχεται αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Το «Βάκχαι Φεστ» ένα ξεχωριστό φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, σας προσκαλεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών.

Σε ένα σκηνικό όπου το χθες συναντά το σήμερα, τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία! Από τον Πόντο και την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά, το κοινό θα ζήσει μια αυθεντική μουσική διαδρομή, που αναδεικνύει τον πλούτο και τη διαχρονικότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η σκηνή γεμίζει με ρυθμούς, ιστορίες και μελωδίες που κουβαλούν μνήμη, ταυτότητα και γιορτή. Πόντος: Αλέξης Παρχαρίδης Κρήτη: Μανώλης Κονταρός Ήπειρος: Πέτρος Χαλκιάς με τα Αδέλφια Κόντη Νησιά: Ξέφραγο Αμπέλι Μακεδονία: Broza Banda

Το «Βάκχαι Φεστ» αποτελεί μία από τις πιο δυνατές καλοκαιρινές πολιτιστικές προτάσεις της Θεσσαλονίκης για το 2026 και έρχεται να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης μέσα από μια σύγχρονη, βιωματική εμπειρία. Χορός, μουσική, παρέα και αυθεντική ενέργεια – όλα σε μία βραδιά που δεν θέλεις να χάσεις! Στην παρουσίαση, η δημοφιλής TikToker Frau Dimitra, συναντά τη δημοσιογράφο Κλέλια Κλουντζού! Μαζί υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια!

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 18:00

Ώρα έναρξης: 18:30

«ΒΑΚΧΑΙ ΦΕΣΤ 2026»! Εκεί που η παράδοση γίνεται εμπειρία!

Παραγωγή: Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού «ΒΑΚΧΑΙ»

Προμηθεύσου τα εισιτήριά σου εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/bakxai-fest/