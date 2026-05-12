Σοκ στην Αττική: Δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκρή η μία, μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ηλιούπολη Αττικής, όπου μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και μία συνομήλική τραυματίστηκε βαριά μετά από πτώση από τον έκτο όρο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μία να χάσει τη ζωή της ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο κενό. Οι ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι κλείδωσαν και την πόρτα της ταράτσας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την Αστυνομία.

