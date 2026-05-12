Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – Έλεγχοι σε 128 άτομα και 78 οχήματα

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Η δράση είχε στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, η Άμεση Δράση, η Αστυνομία Αλλοδαπών, οι Αστυνομικές Επιχειρήσεις και η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Εκτεταμένοι έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά:

128 άτομα

78 οχήματα

Αποτελέσματα της επιχείρησης

Από τους ελέγχους:

Προσήχθησαν 5 άτομα

Βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις

Ακινητοποιήθηκαν 19 οχήματα

Συνελήφθη 1 άτομο για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι ανάλογες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας και της τήρησης της νομιμότητας.