Απέδρασε κρατούμενος από το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα – Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ενός κρατουμένου που απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (11/5) χωρίς ακόμα να έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως οι συνθήκες.
Ο άνδρας με καταγωγή από την Αίγυπτο είχε συλληφθεί καθώς εντοπίστηκε να μην κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ξεκινούν στις 18 Μαΐου οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς
- Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, είναι δίπλα στον τραυματισμένο παίκτη του Survivor
- Χρυσοχοΐδης για ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό τους δράστες, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο