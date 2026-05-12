Απέδρασε κρατούμενος από το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα – Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό ενός κρατουμένου που απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (11/5) χωρίς ακόμα να έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως οι συνθήκες.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Αίγυπτο είχε συλληφθεί καθώς εντοπίστηκε να μην κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.