Ηράκλειο: Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας – Ήταν αιμόφυρτη στην άσφαλτο

Εικόνες από τη στιγμή που η 28χρονη, βρίσκεται αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασσα, στο Ηράκλειο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Δευτέρας (11/5/26)

Δίπλα στην 28χρονη βρίσκεται η μητέρας, η οποία προσπαθεί να σκουπίσει τα αίματα με μια πετσέτα, μετά την παράσυρσή της στο Ηράκλειο, για την οποία κατηγορείται ο 30χρονος σύζυγός της.

Στις εικόνες φαίνεται οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αλλά και η κλούβα, με την οποία κατηγορείται ότι την παρέσυρε ο άνδρας της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η γυναίκα συνεχίζει και δίνει μάχη για τη ζωή της, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και απώλεια μνήμης από το χτύπημα…

Αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφει για τη στιγμή που έγιναν όλα:

«Εγώ επέστρεφα στο σπίτι με το αυτοκίνητο μου και είδα ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο και μπροστά την κλούβα. Περνώντας είδα ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, τη γυναίκα αιμόφυρτη και έναν άνθρωπο να προσπαθεί να της δώσει τις πρώτες βοήθειες».

Για τον 30χρονο σύζυγος της γυναίκας, λέει ότι «ήταν σαν χαμένος».

«Όταν σταμάτησα και πλησίασα ρώτησα και ένας άλλος άντρας μου είπε πως άνοιξε η πόρτα και έπεσε η γυναίκα του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σα χαμένος. Φώναζε και κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Απομακρύνθηκα και πήρα τηλέφωνο την αστυνομία.

Πλησιάζοντας ξανά είδα πως η γυναίκα είχε μώλωπες στην αριστερή της πλευρά, ενώ ο άντρας της φώναζε και ήθελε να βάλει τη γυναίκα στην κλούβα και δεν τον αφήσαμε εγώ και ο άνθρωπος που προσπαθούσε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Μετά από ένα δύο λεπτά ήρθε μία γυναίκα που είπε πως είναι η μητέρα της και έπειτα ένα αυτοκίνητο και πήρε τα παιδιά που όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα στην κλούβα και έκλαιγαν. Ο προφυλαχτήρας ήταν μέσα στην κλούβα πάνω σε κάτι σίδερα».

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή.

Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη (11/5/26) για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει, αφού παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το αυτοκίνητο ενώ ήταν εν κινήσει, λόγο βλάβης στην πόρτα του συνοδηγού, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημά του.

Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου έχουν βρεθεί ίχνη αίματος ενώ και ο προφυλακτήρας βρέθηκε σπασμένος μέσα στο βαν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας Νίκος Στειακάκης, σε δηλώσεις για την υπόθεση, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ευρήματα στη δικογραφία, τα οποία αξιολογούνται σε αυτή τη φάση από τις αστυνομικές αρχές και αφορούν σε DNA ή αίματος στο αυτοκίνητο, την κατάσταση του αυτοκίνητου και συγκείμενα για τον ισχυρισμό περί προβλήματος της πόρτας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ευρημάτων αναμένονται. Ο κ. Στειακάκης τόνισε ότι «αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια».

«Δεν είμαστε σε θέση σε αυτή τη φάση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να πούμε με βεβαιότητα κάτι, πλην όμως έχουμε αυτή την εικόνα», συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι το κρισιμότερο αποδεικτικό μέσο για το τι έχει συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο είναι η κατάθεση της ίδιας της παθούσας, η οποία αναμένεται να γίνει όταν το επιτρέψουν οι θεράποντες γιατροί της αλλά και του 7χρονου παιδιού της που βρισκόταν μαζί με δύο από τα τρία αδέρφια του μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας και το οποίο αναμένεται να καταθέσει -όπως προβλέπεται από τη διαδικασία- παρουσία παιδοψυχιάτρου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη δεν έχει δηλώσει ακόμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση, λόγω της κατάστασή της. «Δεν έχουμε λάβει γνώση της δικογραφίας, ακριβώς επειδή η παθούσα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι, επομένως να δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και λήψη αντιγράφων δεν είναι δυνατή», ανέφερε.

«Αναμένουμε πρώτα απ’ όλα να συνέλθει η νεαρή κοπέλα και από εκεί και πέρα να δώσει και εκείνη τη μαρτυρία της, για να αντιληφθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Εμείς έχουμε μια πληροφόρηση ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι παρόμοια τέτοιας φύσης, αλλά διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε και το περιεχόμενο της διένεξης», δήλωσε ο κ. Στειακάκης.