Θρίλερ στην Ξάνθη: Βρέθηκε νεκρό νεογέννητο βρέφος – Συνελήφθη η μητέρα του

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ξάνθης με μία υπόθεση ενός βρέφους το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε εγκαταλελειμμένη οικία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε σε οικισμό της Ξάνθης, ενώ έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σχετικά με το νεκρό βρέφος, φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.