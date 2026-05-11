Ελληνόκτητο τάνκερ που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο πέρασε με κλειστούς πομπούς τα Στενά του Ορμούζ

THESTIVAL TEAM

Τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού τους, σε μια προσπάθεια αποφυγής πιθανών ιρανικών επιθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το πρακτορείο Reuters από τις ναυτιλιακές πλατφόρμες Kpler και LSEG.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, δύο υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC, το «Agios Fanourios I» της Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου και το «Kiara M», τα οποία μετέφεραν από δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα, εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή.

Το «Agios Fanourios I», με προορισμό το Βιετνάμ, φέρεται να είχε αποτύχει τουλάχιστον δύο φορές να διασχίσει τη θαλάσσια οδό μετά τη φόρτωση πετρελαίου τύπου Basrah Medium στις 17 Απριλίου. Ο τελικός προορισμός του «Kiara M» δεν έχει καταστεί σαφής, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ένα τρίτο υπερδεξαμενόπλοιο, το «Basrah Energy», το οποίο είχε φορτώσει δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου τύπου Upper Zakum από τον τερματικό σταθμό Zirku της Abu Dhabi National Oil Co την 1η Μαΐου, εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων να απενεργοποιήσουν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση λόγω των φόβων για επιθέσεις ή παρεμβολές από το Ιράν.

Πετρέλαιο Στενά του Ορμούζ

