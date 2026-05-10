Σοκ στην Κρήτη: 30χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο την 27χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έχει συγκλονίσει την Κρήτη, αφού 27χρονη μητέρα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, το απόγευμα του Σαββάτου, και βασικός ύποπτος θεωρείται ο 30χρονος σύζυγός της ο οποίος συνελήφθη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 30χρονος φαίνεται να έφτασε στο  σημείο να παρασύρει με το αυτοκίνητο του, τύπου κλούβα, την 27χρονη.

Σύμφωνα με το cretalive, η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε στον δρόμο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ενώ δεν είναι σε θέση ακόμα να δώσει κατάθεση για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία παράλληλα προχώρησε στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου στο Ηράκλειο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Μέσα στο αυτοκίνητο, τύπου κλούβα, επέβαιναν τρία παιδιά της οικογένειας, το ένα βρέφος μόλις 3 μηνών. Ότι έγινε, έγινε μπροστά στα παιδιά. Την κοπέλα αντίκρισε αιμόφυρτη διερχόμενος οδηγός που ενημέρωσε αρμοδίως.

Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ οδηγούσε και το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει, η κοπέλα βρέθηκε κάπως εκτός οχήματος, στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Καταλυτική είναι και η μαρτυρία ενός από τα παιδιά που φέρεται να είπε κάτι που επιβαρύνει τη θέση του πατέρα αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία.

Ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το αυτοκίνητο που μάλιστα φέρεται να έχει τρακάρει κάπου καθώς έχει φύγει ο προφυλακτήρας.

Αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν τα εξής σενάρια:

  • να σημειώθηκε τροχαίο καθώς ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και να μην θυμάται και πολλά.
  • να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο
  • ή ακόμα και να την χτύπησε με το αμάξι

Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Από μέρους της Αστυνομίας έχει ληφθεί dna και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο καθώς είχε αίμα σε διάφορα σημεία εξωτερικά. Το όχημα και η πόρτα θα ελεγχθεί από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.

Διαβάστε μας στο Google News

