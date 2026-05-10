Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. στον Δήμο Δέλτα και συγκεκριμένα στην περιοχή Σίνδου, κάτω από τη ΒΙΠΕΘ και τις σιδηροδρομικές γραμμές, κοντά στα κοιμητήρια Εχεδώρου και προς νότια ως την οδό Κομνηνών, συνεχίζοντας επί της οδού Κομνηνών προς τα νοτιοδυτικά και έως τα 1,5 χλμ από τα όρια του οικισμού της Σίνδου επί της οδού που διασυνδέει τους οικισμούς της Σίνδου και της Χαλάστρας.