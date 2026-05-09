Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ στον Εύοσμο για την ανήλικη παραβατικότητα και αλκοόλ – Ελέγχθηκαν 59 ανήλικοι

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (08-05-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (09-05-2026), στην περιοχή του Ευόσμου.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 59 ανήλικοι και 11 καταστήματα.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Αστυνομική επιχείρηση Καλαμαριά

