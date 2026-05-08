Παρίσι: Ο Μακρόν τίμησε την επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

O Εμανουέλ Μακρόν ηγήθηκε την Παρασκευή, 8 Μαΐου, της παραδοσιακής τελετής στα Ηλύσια Πεδία, με αφορμή την 81η επέτειο της συμμαχικής νίκης κατά των Ναζί και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Γάλλος πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου και αναζωπύρωσε τη φλόγα του μνημείου, ενώ στρατιωτική μπάντα έπαιζε τον γαλλικό εθνικό ύμνο, τη «Μασσαλιώτιδα».

Στη συνέχεια χαιρέτισε βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Μέλη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς συμμετείχαν στην επίσημη τελετή τιμής που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα.

